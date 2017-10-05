Під час сутичок поблизу АЗС у Києві постраждали 14 осіб (відео)

Під час сутичок на акції проти будівництва АЗС на Ревуцького постраждали близько 14 людей, серед них 3 журналісти.

Про це повідомив координатор загонів швидкого реагування Червоного Хреста Логгінов Тарас, передає Громадське.

«Є близько п'яти протестувальників, троє журналістів і близько п'яти поліцейських. І побитий один депутат. Стан одного — дуже важке поранення ноги, іншим надали допомогу на місці», — повідомив Логгінов.

Депутат Київської міськради Олексій Новіков повідомив, що він також постраждав, його згодом відвезла швидка.

«Я прийшов підтримати людей, що проти забудови. Але не представлявся, що я депутат Київради. Під час цієї події мене намагалася затримати поліція, досить жорстко», — сказав він.

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Майор поліції Віктор Луценко у коментарі Громадському повідомив, що на акції протесту кілька десятків громадян вчинили провокацію.

«Тут відбувався мітинг громадян проти забудови. Потім кілька десятків громадян у масках вчинили провокацію і зникли. Зараз тут тривають слідчі дії. Про затриманих і поранених не можу сказати», — сказав він.

За словами місцевих жителів, з теплокомунікації їх будинку береться на АЗС і електрика, і газ.

«Ми зверталися і до міськради, і до міського голови. Всі нам обіцяють, що проблема із забудовою буде вирішена. Але це все тягнеться через суди», — розповіла місцева жителька Тетяна.

Нагадаємо, ввечері 4 жовтня у Дарницькому районі Києва громадські активісти та місцеві мешканці вийшли на акцію протесту про ти будівництва АЗС. Під час акції відбулися сутички, в ході яких мітингувальники частково зруйнували АЗС.

Зазначимо, йдеться про АЗС на вулиці Ревуцького, яку, як встановили правоохоронці, будують незаконно.

Після того, як у серпні активісти провели акцію проти будівництва, прокуратура заборонила вести будівництво. Однак, забудовник відновив його у вересні.