У Києві активісти розгромили АЗС та вступили у сутички із поліцією (фото, відео)

Близько трьох сотень жителів київського мікрорайону Позняки та активістів у середу ввечері влаштували мітинг з вимогою знесення автозаправної станції на вул. Ревуцького, як повідомляє LB.ua.

До протестувальників прибув начальник Дарницького районного відділу поліції Сергій Чернишов. Активісти закидали його яйцями.

Після цього почалися сутички з поліцією. Протестувальники знесли АЗС.

Активісти взяли в кільце співробітників поліції. Ті викликали підкріплення. Люди підготували каміння, щоб захиститися від тактичної групи поліції. Поліція перекрила дорогу автомобілями.

За інформацією кореспондента, в результаті зіткнень серйозно постраждав щонайменше один протестувальник. Його помістили в машину "швидкої допомоги".

Читайте такожУ Києві знесли фастфуд з відвідувачами всередині, є постраждалі (фото)

Прибула на місце події тактична група поліції застосувала силу до протестувальників. Поліцейські в шоломах і балаклавах, зі собою не мають жетонів. Повідомляється про трьох постраждалих. Один з них - депутат Київради Олексій Новіков. Парамедики надають йому допомогу.

Поліція застосувала проти протестувальників газ.

Поліцейські почали штурмувати протестувальників. У відповідь ті закидали правоохоронців камінням. Одному з поліцейських розбили голову. Повідомляється про трьох постраждалих поліцейських.

Разом з тим серед постраждалих протестувальників - неповнолітній. Підліток, імовірно активіст політичної партії "Національний корпус", отримав травму ноги. Його забрала машина "швидкої допомоги".

Після активного протистояння з поліцією на території АЗС активісти перекрили проїжджу частину вулиці. Протестувальники встановили загородження з автомобільних шин і частин поламаної огорожі. Заблоковано рух автотранспорту в бік вул. Ахматової.

Станом на 21:37 поліція відтіснила протестувальників з території заправки. Є інформація, що там працює слідча група.