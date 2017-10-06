Чи має нардеп понести покарання за запалювання димової шашки в Раді? – опитування УНІАН

Під час розгляду законопроектів щодо Донбасу 6 жовтня 2017 року в залі засідань Верховної Ради хтось з нардепів кинув димову шашку. Це «досягнення» собі поспішив приписати позафракційний нардпеп від ВО «Свобода» Юрій Левченко, який, очевидно, дуже пишається таким вчинком і висловив готовність зробити це ще раз. Втім, ходять чутки, що шашку міг кинуть інший нардеп – Семен Семенченко від «Самопомочі».

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І поки в ситуації розбирається поліція, УНІАН вирішив поцікавитися у своїх читачів, чи має винний у інцидентів депутат понести покарання.

Як повідомляв УНІАН, також під час надзвичайної події з димовими шашками у будівлі парламенту були на екскурсії школярі. Втім, дітям побачене судячи з усього навіть сподобалося.