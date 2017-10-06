Позафракційний нардеп Левченко заявив, що це він кинув димову шашку у залу ВР

Позафракційний депутат Юрій Левченко заявив, що це він кинув димову шашку у сесійній залі Верховної Ради України. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав з трибуни парламенту.

“Щоб не було ніяких спекуляцій, щоб нікого не звинувачували, я заявляю офіційно з трибуни Верховної Ради і беру на себе відповідальність: ту шашку димову запалив я. І я вважаю, що я зробив правильно, тому що я б цей парламент спалив, щоб він не робив те, що він робить”, - заявив Левченко.

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Він додав, що має на увазі “антиконституційні речі”.

“Щоб ви не порушували присягу, щоб ми всі не знущалися над українським народом”, - додав депутат.

Крім того, він сказав, що запалив цю шашку і готовий зробити це знову.

Як повідомляв УНІАН, в сесійній залі ВР після голосування за президентський законопроект про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях (№7163) до трибуни кинули димову шашку, після чого з'явився дим і їдкий запах.