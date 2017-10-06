До Ради приїхала поліція (фото)

До сесійної зали Верховної Ради приїхала поліція, щоб задокументувати факт використання в ній димової шашки. Про це повідомив "Українській правді" народний депутат Мустафа Найем.

Він надав фото, де видно, як правоохоронці опитують свідків та фіксують факт події.

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Як повідомляв УНІАН, у сесійній залі ВР після голосування за президентський законопроект про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях (№7163) до трибуни кинули димову шашку, після чого з'явився дим і сморід.

Позафракційний депутат ЮрійЛевченко заявив, що це він кинув димову шашку в зал ВР.