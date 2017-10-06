Незабутні враження: під час горіння димової шашки в Раді були школярі на екскурсії

Під час НП в Раді з димовими шашками, у будівлі парламенту були на екскурсії школярі. Про це повідомила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко в Facebook.

"В ВР на екскурсії школярі. "Самопоміч", радикали кинули шашки в кулуарах і в сесійній залі. Які ще потрібно докази, що ім плювати на життя українських солдатів? Вони готові іх посилати в атаку зі зручноі безпечної сесійної зали. Якщо вони з також легкістю вони ризикували життям маленьких українських дітей, які в цей день просто опинилися на екскурсії. Це не їх діти. Це не їх солдати. Це не їх краіна", - написала Геращенко.

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Вона додала, що діти і журналісти не постраждали.

Як повідомляв УНІАН, у сесійній залі ВР після голосування за президентський законопроект про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях (№7163) до трибуни кинули димову шашку, після чого з'явився дим і сморід.

Позафракційний депутат Юрій Левченко заявив, що це він кинув димову шашку в зал ВР.