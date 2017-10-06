В Україні заблокували ще один онлайн-кінотеатр

Працівники відділу протидії злочинам у сфері обігу протиправного контенту і телекомунікацій Департаменту кіберполіції Національної поліції України припинили роботу онлайн-кінотеатру «tovideo.net», який здійснював свою діяльність протягом останніх двох років. Про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України.

За час роботи нелегального онлайн-кінотеатру правовласникам було завдано збитків в особливо великому розмірі. Поліція за даним фактом розпочала кримінальне провадження за ст. 176 (порушення авторських і суміжних прав) Кримінального кодексу України.

"За зверненням представників «Української антипіратської асоціації» поліцейські провели відповідну перевірку та встановили: Інтернет-ресурс без відповідних документів та дозволів правовласників, здійснював трансляцію та ретрансляцію аудіо та відео творів. За місцем проживання системного адміністратора цього сайту працівники кіберполіції провели санкціонований обшук", - йдеться у повідомленні.

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Крім того обшук проводився в офісному приміщенні дата-центру, де знаходилось серверне обладнання, що підтримувало роботу Інтернет-ресурсу.

За результатом, вилучено комп’ютерну техніку та серверне обладнання, які зараз направлені на експертизу. Після проведення результатів цієї експертизи буде вирішено питання щодо оголошення підозри, особам, що здійснювали адміністрування цього інтернет-ресурсу.

Раніше кіберполіція вилучила сервери одного з найбільших онлайн-кінотеатрів FS.to.