Робота з розвитку інвестиційного потенціалу Одеси нарощує оберти - Труханов

6 жовтня 2017 року почав свою роботу ІІ Міжнародний інвестиційний бізнес-форум «Odessa 5T Investment Promotion Forum».

Вітаючи присутніх, Одеський міський голова Геннадій Труханов зазначив, що рік тому місто визначилося зі стратегічним вектором свого розвитку.

"Від етапу стабілізації ми переходимо до реалізації глобальних проектів. Для цього ведуться регулярні переговори з європейськими банками, проводиться презентація Одеси на рівні Європейського уряду та парламенту, вивчається світовий досвід впровадження проектів", - зазначив мер Одеси Геннадій Труханов.

Як наслідок, сьогодні в місті реалізовується 18 із 30 презентованих у минулому році інвестиційних проектів.

Відзначимо, що даний Форум проходить в Одесі вже вдруге і є ефективним майданчиком для виявлення потенційно цікавих інвестпроектів, так і для обміну досвідом між українськими і зарубіжними фахівцями.