В окупованому Криму посилили репресії проти кримських татар і українців - правозахисники

Кримський адвокат і правозахисник адвокат Еміль Курбедінов заявляє про посилення репресій щодо кримських татар і українців в окупованому Росією Криму. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції в Києві

«Вересень цього року показав, що репресії щодо кримських татар, громадських активістів, українців, вони тривають і лише посилюються», - зазначив він.

«Вересень був дуже багатий на вироки судів: це Ахтем Чийгоз, який отримав 8 років позбавлення волі, відомий журналіст Микола Семена за свої статті, за свої висловлювання був засуджений до умовного позбавлення волі, але йому заборонено три роки займатися будь-якою журналістською діяльністю, Ільмі Умеров, ветеран кримськотатарського національного руху отримав два роки табору», - нагадав правозахисник.

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Крім того, Курбедінов розповів про кримчанина Рената Параламова, затриманого в середині вересня співробітниками ФСБ РФ і знайденого на автовокзалі Сімферополя зі слідами тортур. «Це історія, яка лише починається. Зараз Рінат подав відповідні скарги», - зазначив адвокат.

Також правозахисник підкреслив, що в жовтні на території окупованого Криму співробітники ФСБ РФ провели обшуки в домах кримських мусульман.

«Жовтень теж почався з масових облав. Буквально позавчора на будинки кримських татар було здійснен облави, проходили обшуки, і в результаті цього шестеро осіб було затримано, їх звинувачують в участі в Хізб ут-Тахрір, яка в 2003 році була визнана (в РФ) терористичною організацією», - розповів він.

«Вчора до пізньої ночі проходили судові процеси щодо цих шістьох затриманих. Їм обирався запобіжний захід, підтримати їх прийшло близько 300 осіб. Туди прибула поліція, ОМОН, чомусь пригнали машину газової служби, евакуатори. Але люди, незважаючи ні на що, не розходилися, вони до кінця дочекалися того рішення, яке прийняв суд, а він, зрозуміло, приймає ті рішення, які йому вказують. Вчора на два місяці цих людей заарештували. Це були активісти «Кримської солідарності», це люди, які допомагали сім'ям політв'язнів», - додав правозахисник.

Курбедінов підкреслив, що Росія призначила мирних людей у злочинці, терористи і «чинить беззаконня і насильство над цими людьми з політичною метою для залякування». На його думку, РФ знайшла дуже зручний спосіб призначати в терористи згідно з «рішенням суду».

«Ми даємо оцінку російській владі за фактом вчинених нею порушень прав людини, викрадення людей, незаконних арештів, тортур. Тут стає ясно, чия ж діяльність має вважатися терористичною», - сказав Курбедінов.

«Росія продовжує переслідувати громадських активістів, інакомислячих людей, тих, хто не згоден з тим, що відбувається і що робить Росія на території Криму», - резюмував правозахисник

Як повідомляв УНІАН, протягом вересня в окупованому Криму за результатами несправедливих судових процесів було винесено вироки трьом політичним і громадським діячам за їх критику російської окупації й анексії Криму.

11 вересня так званий «Верховний суд Криму» засудив заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Чийгоза до 8 років ув'язнення в колонії.

22 вересня так званий «Залізничний районний суд Сімферополя» призначив українському журналісту Семену покарання у вигляді 2,5 років умовно з випробувальним терміном 3 роки і забороною займатися публічною діяльністю.

27 вересня так званий «Сімферопольський районний суд» визнав Умерова винним у закликах до порушення територіальної цілісності Росії і засудив до двох років колонії-поселення. Також Умерову на два роки заборонили займатися громадською діяльністю.

13 жовтня псевдосуд у Сімферополі на два місяці заарештував шістьох затриманих у Бахчисараї кримських татар.