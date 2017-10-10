З Тернополя до армії відправили перших 40 призовників осіннього призову (фото)

З обласного збірного пункту Тернопільського обласного військового комісаріату до війська відправили перших 40 призовників осіннього призову.

Читайте такожСьогодні стартував позачерговий призов до української арміїЯк повідомив УНІАН прес-офіцер Західного регіонального медіа-центру Міністерства оборони України Василь Лабай, призовники вирушили до навчальних центрів Збройних сил України та Національної гвардії у Львівську, Житомирську та Запорізьку області.

Проводжали тернополян до армії рідні, близькі, духовенство, керівництво області й міста та представники громадськості.

«Держава потребує вашої підтримки. Саме ви, молоді та завзяті, маєте стати опорою суспільства, держави та своєї родини і створюєте надійний потенціал підготовлених, професійно свідомих молодих людей, які у будь-який час можуть стати на захист інтересів Вітчизни. Дякую вашим батькам за те, що виховали справжніх захисників і патріотів», – сказав під час проводів тимчасово виконуючий обов’язки військового комісара Тернопільського обласного військкомату Леонід Нечепорук.

Він наголосив, що жоден із строковиків не служитиме у районі проведення АТО, а виконуватиме завдання у пунктах постійної дислокації військових частин, які розташовані за сотні кілометрів від місця конфлікту.

Загалом впродовж жовтня-листопада, доки триватиме осінній призов, до лав Збройних cил та інших військових формувань України планується відправити близько 300 тернополян віком від 20 до 27 років.