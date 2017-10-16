У Вінниці водій автобуса обізвав АТОвця "дебілом" і вигнав із салону

У Вінниці водій одного із автобуса вигнав із салону учасника АТО із пільговим квитком. Про це на своїй сторінці у Facebook написав волонтер Таїса Гайда.

Згідно із її повідомленням, боєць купив собі пільговий квиток, а дружині повний, однак водій автобуса, зібравши гроші із «безбілетників», вигнав АТОвця, який є інвалідом ІІ групи.

«Викинув його сумку і обізвав "дебілом", - написала волонтер.

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Інші АТОвці стали на захист бійця та домоглися звільнення водія, а сам боєць, якого вигнали із автобуса – отримає компенсацію у вигляді місячної компенсації зарплати водія та вантажівку дрів.

«…обладміністрація обіцяла до кінця тижня проінформувати усіх перевізників про перевезення АТОвців і перевізники мають до кінця тижня у всіх маршрутках розмістити інформацію про безкоштовне перевезення АТОвців без обмежень», - написала Гайда.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Костянтинівці Донецької області невідомі відірвали плиту з червоно-чорним прапором з пам'ятника загиблим бійцям АТО. Пам'ятник встановили члени союзу ветеранів та воїнів АТО 13 жовтня, але не минуло й доби, як пам'ятний знак був зруйнований невідомими.