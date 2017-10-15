У Костянтинівці вандали зруйнували пам'ятник загиблим бійцям АТО

У Костянтинівці Донецької області невідомі відірвали плиту з червоно-чорним прапором з пам'ятника загиблим бійцям АТО. Про це повідомляє телеканал "ДоТеБе".

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Пам'ятник встановили члени союзу ветеранів та воїнів АТО 13 жовтня, але не минуло й доби, як пам'ятний знак був зруйнований невідомими.

У поліції за даним фактом вже порушили кримінальну справу.

"Відкрито справу за статтею 194 Кримінального кодексу України (Умисне знищення або пошкодження майна). Зараз постамент знаходиться на реконструкції", - зазначила прес-офіцер Костянтинівського відділення поліції Хатія Арабулі.

Пам'ятний знак у сквері Афганців у Костянтинівці відкрили на честь трьох загиблих місцевих жителів, які брали участь в АТО.