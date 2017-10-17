Порядок у центрі Києва забезпечують 3,5 тисячі правоохоронців

Правопорядок у центрі Києва забезпечують 3,5 тис. правоохоронців.Про це речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко повідомив в Facebook.

Читайте такожБезпрецедентні заходи безпеки: Раду, АП і Кабмін оточили наряди поліції і Нацгвардії, центр Києва стоїть в заторах"Поліція і Нацгвардія чисельністю 3500 забезпечують публічний порядок і безпеку в урядовому кварталі і безпосередньо під ВР. Не дивуйтеся і адекватно сприймайте підвищені заходи безпеки, зокрема, рамки металошукачів.

Після кривавого 31 серпня 2015 року, коли від гранати загинуло 4 гвардійців-строковиків, їх встановлюють на ВСІХ масових заходах. Якщо протест справді мирний, то жодної проблеми для його заявлених 3000 учасників рамка не становитиме. Пройдіть огляд, залиште заборонені речі, а ще краще зовсім не беріть нічого подібного - і гайда протестувати. Тільки мирно. Інших жодних обмежень не буде. МВС ніколи не застосовуватиме силу першою - не провокуйте загострення і все буде добре", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, у центрі Києва посилено заходи безпеки та частково перекрито деякі вулиці, зокрема, вулицю Інститутську (Небесної Сотні).

На розі вулиць Ольгинська та Інститутська працівники поліції оглядають багажники автівок, які їдуть в урядовий квартал. Також правоохоронці встановили загородження вздовж тротуару від перехрестя вулиць Ольгинської та Інститутської до будівлі Національного банку України.

Разом з тим, на розі вулиць Садова та Грушевського, на вулиці Шовковична і на розі вулиць Грушевського та Липської правоохоронці встановили рамки та здійснюють поверхневий огляд речей людей, які направляються в бік Верховної Ради.