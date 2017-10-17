Поліцейські не пропускають евакуатор з польовою кухнею до будівлі Ради

Поліцейські не пропускають евакуатор з польовою кухнею до будівлі Верховної Ради України, де активісти проводять акцію з вимогами створити Антикорупційний суд, скасувати депутатську недоторканність та змінити виборче законодавство.

Читайте такожПорядок у центрі Києва забезпечують 3,5 тисячі правоохоронцівЯк передає кореспондент УНІАН, інцидент відбувається на перехресті вулиці Грушевського та провулку Виноградний.

Працівники патрульної служби перегородили в'їзд у провулок Виноградний та пропускають лише людей, які тут проживають.

Разом з тим поряд стоїть евакуатор, на якому організатори акції планують завести польову кухню на площу Конституції саме провулком Виноградний.

Як повідомив кореспондента УНІАН на місці один із активістів партії «Руху нових сил» Леонід, польову кухню організатори не можуть завести з самого ранку.

“З шостої години ранку створюються перешкоди тому, щоб цей автомобіль не доїхав до локації, не пояснюючи ні причини, ні підстави таких перешкод”, - заявив він.

Водночас один із поліцейських заявив, що не має дозволу від керівництва пропускати польову кухню саме через провулок Виноградний.