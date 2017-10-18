На Житомирщині планують створити спортивний інтернат

Голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич затвердив робочу групу, яка займеться питанням створення в області спортивного інтернату. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, склад затверджено розпорядженням голови ОДА про створення робочої групи з питань створення комунальних закладів спортивного профілю.

Читайте такожНа Житомирщині за грантові кошти від ОДА студенти вивчатимуть старовинні ремесла українців

«Спортсменів-чемпіонів і сильні команди маємо виховувати з дитинства. Ідея спортивного інтернату з’явилася вже давно. У нас є таланти, є діти, які хочуть займатися професійно спортом. То чому б не готувати спортсменів у себе, а не відправляти дітей в інші області. У наступному році маємо розпочати проект зі створення спортивного інтернату», – зазначає Гундич.

До робочої групи увійшли представники спортивної та освітньої галузі, фінансисти.