Ізраїль депортуватиме нелегалів з України протягом тижня

МВС Ізраїлю ввело в дію нове правило, яке дозволяє розглядати за прискореною процедурою клопотання громадян України, які претендують на статус біженця в Ізраїлі, і депортувати тих, хто не відповідає зазначеним критеріям.

Читайте такожВ Ізраїлі з 13 тисяч українців половина перебуває незаконно – глава МВСВідповідне правило запрацювало 17 жовтня, повідомляє російськомовне ізраїльське видання "Вести". У міністерстві вважають, що такий крок дозволить значно зменшити кількість нелегалів з України та зробить більш "дружніми" перевірки в аеропорту Бен-Гуріон для українських туристів.

Як відзначає видання, прохання українців про отримання статусу біженця в Ізраїлі набули масового характеру. Тільки з початку цього року громадяни України подали 7 тис. таких клопотань.

На цьому "нагрівають руки" українські фірми, що обіцяють швидку легалізацію в Ізраїлі, та ізраїльські адвокати, які займаються супроводом таких справ.

За чинними правилами іноземець не може бути депортований з Ізраїлю, поки спеціальна комісія не розгляне його заяву і не дасть офіційну відповідь про надання притулку або відмову. Така процедура займає від кількох місяців до кількох років.

Однак навіть у випадку відмови депортувати нелегала можна лише якщо в країні походження йому не загрожує небезпека.

Ізраїль вирішив змінити свою політику щодо України після того, як були отримані експертні оцінки, згідно з якими Україна більше не є небезпечною. Відтак немає перешкоди для обробки заявок за прискореною процедурою і винесення вердиктів про депортацію протягом семи днів.

Така процедура буде застосована для громадян, які не проживають на території зони АТО. Клопотання тих, хто зуміє документально підтвердити проживання в "гарячих точках", будуть розглядатися за звичайною процедурою, однак і це не гарантує отримання статусу в Ізраїлі, адже наразі на Сході України не ведуться активні бойові дії.

Крім того, депортація можлива в інші регіони України. У Києві, стверджує видання, вже підтвердили, що готові прийняти своїх громадян, які нелегально перебувають в Ізраїлі.

Посол Геннадій Надоленко в інтерв'ю радіостанції "КАН-РЭКА" сказав, що українська сторона була партнером у виробленні такої політики. Ситуацію, за якої громадяни України могли без всяких на те підстав претендувати на статус в Ізраїлі, він назвав "ненормальною". Дипломат також поскаржився на те, що навколо цієї проблеми склалася "ціла індустрія нелегальної міграції".