"Зоряні війни": розкриті деталі фільму про героя знаменитої саги Хана Соло

Зйомки фільму, прем'єра якого відбудеться в 2018, завершилися. Стало відомо, що фільм буде називатися «Solo: A Star Wars Story» (Соло. Зоряні Війни. Історія), пише "Технот".

У фільмі мова піде про юнацькі пригоди Хана Соло. За чутками, фанати «зоряної» саги дізнаються, як Хан отримав від Лендо знаменитий корабель «Тисячолітній сокіл».

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Молодого Хана зіграв Олден Еренрайк, а Лендо Калрисиана – Дональд Гловер. Роль Чубаки дісталася Йонасу Суатамо, фінському акторові і баскетболістові. Йонас також грав Чуби у фільмах «Зоряні Війни: Пробудження сили» і «Зоряні Війни Останні джедаї».

Також у фільмі з'являться Вуді Харрельсон, який зіграє наставника Хана Соло, Тенді Ньютон і Емілія Кларк, відома роллю Дейнерис в серіалі «Гра престолів». Режисер фільму про Хана Соло – Рон Говард (насамперед відомий як режисер фільмів «Аполлон-13», «Нокдаун», «Ігри розуму», «Код да Вінчі», «Інферно»).

Сценарій до фільму написав Лоуренс Касдан, який разом з Джорджем Лукасом працював над епізодами IV і V оригінальної трилогії, а також сценарієм «Індіани Джонс». Прем'єра фільму про Хана Соло відбудеться 25 травня 2018 року.