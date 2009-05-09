Завтра у Києві - до 26°

Завтра у східних областях України, Криму, Приазов`ї та на Дніпропетровщині очікуються короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, на решті території - без істотних опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 21-26°, на сході, в Криму та Приазов`ї подекуди 16-21°; в Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 11-16°.

У Київській області у неділю опади не очікуються. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 21-26°. У Києві температура вночі 11-13°, вдень 24-26°.