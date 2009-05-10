У Черкасах кредитна спілка ошукала пенсіонерів на 5 мільйонів

Працівники податкової міліції Черкаської області припинили діяльність кредитної спілки, посадовці якої ошукали пенсіонерів на 5 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДПА.

В ході податкової перевірки з’ясувалося, що від дій кредитувальників постраждало 230 громадян, яких ошукали майже на 5 млн. грн. Здебільшого це були літні люди пенсійного віку, які спокусились на обіцянки вигідних відсотків.

Крім того, виявилося, що кредитна спілка діяла без відповідної ліцензії Державної комісії з регулювання ринку фінансових послуг, та інших дозвільних документів.

Наразі стосовно трьох організаторів незаконного бізнесу порушено кримінальну справу згідно ч.4 ст.190 КК України за фактом шахрайства, вчиненого у великих розмірах. Колишнього директора спілки заарештовано, а голова її правління перебуває у розшуку.