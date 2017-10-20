Іспанський приклад: лікар розповіла, як працює медицина у країні Євросоюзу

Медицина в Іспанії дуже розвинута, але при цьому на 100 відсотків безкоштовна – як первинна, як вторинна, так і третинна ланка. Зарплатню лікарям платить держава.

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" розповіла іспанський сімейний лікар Зоряна Ніколайчук, передає ТСН.

За її словами, в Іспанії усі громадяни країни, а також іноземці, мають право на медичну допомогу і отримують її безкоштовно.

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Але разом із тим в Іспанії є проблема з чергами. "Для того, щоб потрапити до вузького спеціаліста, у деяких госпіталях третинного рівня, можна чекати до місяця часу. Але це ті випадки, коли можна чекати", - каже Зоряна Ніколайчук.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня Верховна Рада ухвалила урядовий закон «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів» (№6327), яким держава гарантує повну оплату, згідно з тарифом, за рахунок коштів держбюджету надання громадянам необхідних їм медичнихпослуг та лікарських засобів, що передбачені програмою медичних гарантій.

Також парламент прийняв за основу зміни до Бюджетного кодексу, необхідні для реалізації фінансування медичної реформи.

Крім того, Верховна Рада ухвалила в першому читанні президентський проект закону про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості (№7117).