Верховна Рада ухвалила закон про медичну реформу

Верховна Рада України ухвалила урядовий закон «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів» (№6327).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 240 народних депутатів із 343, зареєстрованих у сесійній залі.

Під час триденного розгляду законопроекту в другому читанні депутати "провалювали" значну кількість вагомих поправок, які підготував профільний комітет. Зокрема, у тексті знову виникала співоплата за надання медпослуг та ліків.

Сьогодні, у третій день розгляду, перед голосуванням заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я Ірина Сисоєнко, яка представляла законопроект, оголосила кілька десятків фундаментальних поправок, які повернуть текст проекту до того вигляду, в якому його представив для ухвалення комітет. Депутати підтримали ці поправки голосуванням.

Відповідно до тексту законопроекту, підготовленого до другого читання, держава гарантує повну оплату, згідно з тарифом, за рахунок коштів державного бюджету України надання громадянам необхідних їм медичних послуг та лікарських засобів, що передбачені програмою медичних гарантій.

Читайте такожВР пройшла вже понад 500 поправок до законопроекту щодо медичної реформи

За рахунок держбюджету окремо здійснюється фінансове забезпечення програм громадського здоров’я, заходів боротьби з епідеміями, проведення медико-соціальної експертизи, діяльності, пов’язаної з проведенням судово-медичної та судово-психіатричної експертиз та інших програм в галузі охорони здоров’я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, за переліком, затвердженим Кабінетом міністрів України.

У межах програми медичних гарантій держава гарантує громадянам, іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають на території України, та особам, яких визнано біженцями, або особам, які потребують додаткового захисту, повну оплату за рахунок коштів держбюджету необхідних їм медичних послуг та лікарських засобів, пов’язаних з наданням: екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) та паліативної медичної допомоги; медичної реабілітації; медичної допомоги дітям до 16 років та медичної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.

Програма медичних гарантій затверджується ВР у складі закону про держбюджет України на відповідний рік.

Обсяг коштів держбюджету, що спрямовуються на реалізацію програми медичних гарантій щорічно визначається у законі України про держбюджет як частка валового внутрішнього продукту у розмірі не менш ніж 5% ВВП України. Видатки на програму медичних гарантій є захищеними статтями видатків бюджету.

Згідно із законом, пацієнт має право обирати лікаря, який надає первинну медичну допомогу, у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

Законом також визначається уповноважений орган - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантії медичного обслуговування населення. На нього також покладаються, зокрема, функції щодо проведення моніторингу, аналізу і прогнозування потреб населення України у медичних послугах та лікарських засобах; виконання функцій замовника медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій; розроблення проекту програми медгарантій, внесення пропозицій щодо тарифів і коригувальних коефіцієнтів; укладення, зміна та припинення договорів про медичне обслуговування населення та договорів про реімбурсацію.

Читайте такожПосли G7 закликають український парламент прийняти медичну реформу

Крім того, цей орган забезпечує функціонування електронної системи охорони здоров’я - інформаційно-телекомунікаційної системи, що забезпечує автоматизацію ведення обліку медичних послуг та управління медичною інформацією шляхом створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією, даними і документами в електронному вигляді, до складу якої входять центральна база даних та електронні медичні інформаційні системи, між якими забезпечено автоматичний обмін інформацією, даними та документами через відкритий програмний інтерфейс (АРI).

Доступ до даних про пацієнта, що містяться в електронній системі охорони здоров’я, можливий лише у разі отримання згоди такого пацієнта (його законного представника) у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди.

Без згоди доступ до інформації про пацієнта можливий у випадках наявності ознак прямої загрози життю пацієнта; за умови неможливості отримання згоди такого пацієнта чи його законних представників (до часу коли отримання згоди стане можливим); за рішенням суду.

З метою забезпечення прозорості та громадського контролю за діяльністю уповноваженого органу створюється Рада громадського контролю, яка формується на засадах відкритого та прозорого конкурсу у складі 15 осіб, які переобираються кожні два роки.

Для всієї території України встановлюються єдині тарифи оплати медичних послуг, лікарських засобів та медичних виробів, розміри реімбурсації лікарських засобів, які надаються пацієнтам за програмою медичних гарантій.

Оплата згідно з тарифом гарантована усім надавачам медичних послуг відповідно до укладених з ними договорів про медичне обслуговування населення.

Оплата надання медичних послуг та лікарських засобів за програмою медгарантій, надавачами яких є державні та комунальні заклади охорони здоров’я, здійснюється на умовах попередньої оплати у випадках, встановлених Кабміном.

Методика розрахунку тарифів і коригувальні коефіцієнти затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової і бюджетної політики.

При розрахунку тарифів та коригувальних коефіцієнтів базою для визначення компоненту оплати праці медичних працівників є величина, що є не меншою за 250% середньої заробітної плати в Україні за липень року, що передує року, в якому будуть застосовуватись такі тарифи та коригувальні коефіцієнти.

Особи, винні у порушенні законодавства про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення, несуть відповідальність відповідно до закону.

Закон набирає чинності через один місяць з дня його опублікування та вводиться в дію з 1 січня 2018 року поетапно, крім положення щодо оплати надання медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій, яка набирає чинності та вводиться в дію з 1 серпня 2018 року.

З 1 січня 2018 року запроваджується реалізація держгарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги у порядку, встановленому Кабміном.

З 1 січня 2020 року реалізація цих держгарантій здійснюється відповідно до цього закону для всіх видів медичної допомоги.

Також з 1 січня 2020 року запроваджується реімбурсація вартості лікарських засобів, передбачених програмою медичних гарантій.