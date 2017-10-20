В Україні видали мільйонний ID-паспорт - пластикову картку, яка замінює звичайний паперовий. Його отримала 15-річна школярка в столиці, повідомляє ТСН. Ранок.

Читайте такожВ Україні почав спадати ажіотаж навколо біометричних паспортів "Я прийшла, подала документи, щоб потім оформити закордонний паспорт, мені повідомили згодом: ви стали мільйонним одержувачем ID-карти, і сказали на який час прийти", - розповіла Владислава Демчук.

Пластиковий паспорт в Україні видають уже майже рік як перше посвідчення особи або на заміну втраченого. Обміняти паперову книжечку на пластик можна тільки тоді, коли прийшов час міняти фотографію.

Новий зразок внутрішнього паспорта має чіп з біометричними даними. З ним можна подорожувати до Туреччини без закордонного.

Раніше повідомлялося, що вже восени в Україні будуть видавати внутрішні паспорти з електронним цифровим підписом.