Справу Плотницького про збитий Іл-76 і загибель 40 військових передали з Дніпра у Київ

Сьогодні, 20 жовтня, судді Апеляційного суду Дніпропетровської області передали справу про збитий в Луганську літака Іл-76 у Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. Про це повідомляє Дніпроград. У вересні засідання суду по справі Плотницького було зірвано через самовідвід суддів.

Вищий спеціалізований суд України повинен вирішити, яку суд буде виносити вирок чолі терористичної організації "ЛНР" Ігорю Плотницькому і двом командирам батальйонів Андрію Патрушеву і Олександру Гуреєву, які обвинувачуються у вчиненні терористичного акту.

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"Відправити справу до Вищого суду повинні були ще на минулому судовому засіданні, тобто місяць тому, коли колегія Бабушкінського райсуду в Дніпрі відмовилася розглядати справу ватажків так званої "ЛНР", і оголосила самовідвід. Куди відправлять справу після Вищого суду - невідомо. Якщо брати до уваги те, що більшість потерпілих і свідків проживають в Дніпропетровській обл., слідство також тут проходило, то справа, можливо, повернеться до одного з районних судів Дніпра", - зазначив адвокат сімей загиблих військових Віталій Погосян.

Нагадаємо, трагедія сталася в червні 2014 р. Під час посадки в аеропорту Луганська переносним зенітно-ракетним комплексом був збитий військово-транспортний літак Іл-76 ВСУ. Після цього літак загорівся, впав, а дев'ять членів екіпажу і сорок військовослужбовців загинули.

У липні 2016 р. Ігорю Плотницькому та двом його спільникам було заочно повідомлено про підозру у вчиненні терористичного акту. У січні 2017 року прокуратура Дніпропетровської області затвердила та направила до суду обвинувальний акт стосовно глави терористичної організації "ЛНР" Ігоря Плотницького та двох командирів батальйонів Андрія Патрушева і Олександра Гурєєва у справі збитого літака Іл-76.