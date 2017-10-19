Російські слідчі звинувачують Гриба у підготовці теракту на шкільній лінійці у Сочі (відео)

Захисники утримуваного Росією Павла Гриба передали журналістам фрагмент постанови про обрання запобіжного заходу українцю, в якому описуються злочини, що закидають незаконно затриманому, передає ТСН.

"У період від 27 березня до 13 квітня 2017 року Гриб П. І., який є прихильником екстремісткої організації УНА-УНСО, керуючись ідеями супремасизму (за ознаками етнічної групи і культури) сегрегації, перебуваючи на території України, шляхом надсилання текстових повідомлень українською мовою у програмі "Skype", що містять переконання, пропозиції, заклики до почуттів максималізму, винятковості і значущості, почуттям переваги українців над росіянами, а також до почуттів помсти за нібито колишні і наявні факти окупації Росією споконвічно українських земель, звернувся до ___ з метою спонукати її виготовити СВП, здійснити його закладку в будівлі МОУ СЗШ №__ м. Сочі Краснодарського краю та приведення в дію 30 липня 2017 року на випускній лінійці з метою дестабілізації органів влади та впливу на прийняття ними рішень про статус окремих областей Російської Федерації, тобто здійснити терористичний акт із заподіянням значної шкоди, настання інших тяжких наслідків, а також умисного заподіяння смерті людині", – йдеться в постанові.

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Також вказується, що Гриба збираються судити за "злочин", передбачений ч. 1 ст. 205.1 КК РФ, за який хлопцеві загрожує від трьох років позбавлення волі.

"Поставлений йому в провину злочин носить терористичний характер, що характеризується великою суспільною небезпекою і резонансом, неочевидністю злочинних дій та скоєно ним за мотивами національної ненависті (ворожнечі)", - наголошується в документі.