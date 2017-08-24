Google привітав українців з Днем Незалежності новим дудлом

04:27, 24 серпня 2017
Наука та IT
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У логотипі використані відтінки синього і жовтого кольорів прапора України.

Google присвятив Україні дудл / Google

Пошукова система Google присвятила дудл до Дня Незалежності України, який відзначається сьогодні, 24 серпня.

У логотипі використані відтінки синього і жовтого кольорів прапора України.

Якщо навести курсор на логотип, то можна прочитати напис: "З днем незалежності України".

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"Зображення уособлює різних людей з усієї країни, які працюють разом, щоб досягти свободи, миру та поваги один до одного", - йдеться в повідомленні прес-служби компанії.

Автором нового дудла до Дня Незалежності став український художник Сергій Майдуков.

Нагадаємо, в 2016 році Google також привітав українців. Тоді дудл був у вигляді жовтих соняшників і блакитного неба.

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Теги: #День Незалежності України#Google привітав з Днем Незалежності#дудл до Дня Незалежності