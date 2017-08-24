Google привітав українців з Днем Незалежності новим дудлом
У логотипі використані відтінки синього і жовтого кольорів прапора України.
Пошукова система Google присвятила дудл до Дня Незалежності України, який відзначається сьогодні, 24 серпня.
У логотипі використані відтінки синього і жовтого кольорів прапора України.
Якщо навести курсор на логотип, то можна прочитати напис: "З днем незалежності України".
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"Зображення уособлює різних людей з усієї країни, які працюють разом, щоб досягти свободи, миру та поваги один до одного", - йдеться в повідомленні прес-служби компанії.
Автором нового дудла до Дня Незалежності став український художник Сергій Майдуков.
Нагадаємо, в 2016 році Google також привітав українців. Тоді дудл був у вигляді жовтих соняшників і блакитного неба.