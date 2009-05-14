Кабмін відновить держзамовлення на дві спеціальності

Кабінет міністрів наступного тижня прийме рішення щодо відновлення державного замовлення на підготовку фахівців декоративно-прикладного мистецтва та готельно-туристичного бізнесу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив віце-прем’єр-міністр України Іван ВАСЮНИК.

Відповідаючи на запитання щодо повернення такого держзамовлення, І.ВАСЮНИК зазначив, що це питання розглядалося на урядовому комітеті.

“У наступну середу (коли відбудеться чергове засідання Кабінету міністрів – УНІАН) буде прийняте рішення, згідно з яким буде відновлено державне замовлення на підготовку фахівців декоративно-прикладного мистецтва та готельно-туристичного бізнесу”, - сказав І.ВАСЮНИК.

Він підкреслив, що це є особливо важливим для міст, що прийматимуть матчі Євро-2012.

І.ВАСЮНИК зазначив, що сьогодні часто говорять про об’єкти інфраструктури до Євро-2012 як про фізичні об’єкти, але ігнорують при цьому підготовку відповідних кадрів.

Віце-прем’єр звернув увагу, що по всіх об’єктах інфраструктури в Україні термін введення в експлуатацію визначений за рік до початку турніру. Він зауважив, що УЄФА визначив такі терміни “за однієї причини - що в нас кадровий голод і немає традицій у готельному і туристичному бізнесі”.

І.ВАСЮНИК наголосив, що необхідність підготовки кадрів для успішного проведення Євро-2012 повинні усвідомлювати керівники усіх міст, де пройдуть матчі турніру.