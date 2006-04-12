Перемогу відзначатимем три дні

Уряд рекомендує керівникам підприємств, організацій, які працюють за п`ятиденним робочим тижнем з двома вихідними, перенести робочий день з понеділка 8 травня на суботу 6 травня. Про це повідомляє прес-служба Кабміну. Таким чином, відзначати Першотравень можна буде починати 29 квітня ( вихідні : 29.04 -2.05), День Перемоги святкуватимем три дні: 7-9 травня.