Торги доларом на міжбанку закрилися в діапазоні 7,637-7,657
17:20, 14 травня 2009Суспільство
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Євро - 10,3465-10,379
Сьогодні торги на міжбанківському валютному ринку завершилися в діапазоні 7,637-7,657 гривні за долар, торги євро завершилися в діапазоні 10,3465-10,379 гривні за євро, торги рублем – 0,2367-0,2374 гривні за рубль. Про це повідомляє компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг".
Національний банк купував і продавав долари за курсом 7,62-7,7 гривня/долар.
Сьогоднішні торги доларом відкрилися зниженням котирувань – 7,633-7,688 гривні за долар, торги євро – 10,346-10,403 гривні за євро, торги рублем – 0,2367-0,2387 гривні за рубль.
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