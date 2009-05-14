Торги доларом на міжбанку закрилися в діапазоні 7,637-7,657

Сьогодні торги на міжбанківському валютному ринку завершилися в діапазоні 7,637-7,657 гривні за долар, торги євро завершилися в діапазоні 10,3465-10,379 гривні за євро, торги рублем – 0,2367-0,2374 гривні за рубль. Про це повідомляє компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг".

Національний банк купував і продавав долари за курсом 7,62-7,7 гривня/долар.

Сьогоднішні торги доларом відкрилися зниженням котирувань – 7,633-7,688 гривні за долар, торги євро – 10,346-10,403 гривні за євро, торги рублем – 0,2367-0,2387 гривні за рубль.