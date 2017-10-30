Настя Каменських розпочинає сольну кар'єру

Минулого тижня Потап і Настя Каменських оголосили про те, що "ставлять паузу" у своїй спільній музичній кар'єрі. А сьогодні стало відомо, що 2 листопада Настя Каменських представить перший сингл та кліп «#этомояночь» в рамках власного сольного проекту NK, пише Viva.

Сценічне ім'я – NK – обрано зовсім не випадково. За словами Насті Каменських, це ключовий елемент її філософії, синонім успіху, таланту, натхнення і мотивації. Глядачі побачать нову Настю – NK постане перед шанувальниками в абсолютно іншому творчому амплуа, яке відображає принципи співачки: дивитися в майбутнє, бути на хвилі сучасних тенденцій, задавати ритм, підривати танцполи шаленою енергетикою та дарувати музику, яка не знає кордонів.

Відправною точкою власного сольного проекту Насті Каменських стане сингл «#этомояночь», записаний у стилі Future Pop, який розкриє новий образ Насті – веселою, відкритою, енергійної і сучасної дівчини.

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«Я дійсно люблю ніч, і невипадково моя перша сольна пісня отримала саме таку назву. «#этомояночь» – довгоочікуване часу доби, у якому відкривається вся суть жіночого єства. Ніч – час таємниць і початку чогось нового. Ось і я починаю свою нову главу в творчості», – зізнається Настя Каменських.

У новому кліпі, який зняв відомий кліпмейкер Алан Бадоєв, NK постане перед глядачами в образі кубинської красуні, норовисту вдачу якої не дозволяє їй приховувати свої емоції.

«Мені завжди приписували якісь закордонні коріння, враховуючи мою зовнішність. Я й сама відчуваю себе дівчиною-космополітом. Адже я народилася в Україні, зростала в Італії, тривалий час жила і виступала в Штатах, відвідала практично весь світ з гастролями. І в кожній країні, в кожному менталітеті я знаходила щось цікаве і вбирала це в себе. Тепер, маючи такий колосальний творчий і життєвий досвід, я запускаю NK – музику, яка не має кордонів», – додала співачка.

Як повідомляв УНІАН, український продюсер Потап, який заявив, що дует з Настею Каменських "ставить на паузу", вирішив зробити ставку на сольну кар'єру. Артист тепер виступає під псевдонімом ПТП.