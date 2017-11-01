Труднощі перекладу

Після того, як в Україні з’явились паспорти громадян з безконтактним електронним носієм (ID-картка громадянина України), до таких документів вноситься транслітерація імені та прізвища. Єдині правила транслітерації затверджені Постановою Кабміну «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» від 27 січня 2010 року №55.

У родичів у документах, отриманих в різний термін, незважаючи на те, що українське прізвище - одне, транслітерація - різна

Ця постанова запровадила ряд змін до правопису латиницею українських фонетичних конструкцій, в результаті чого велика кількість людей опинилися у «неоднозначній ситуації», оскільки такі зміни викликали плутанину у прізвищах. Наприклад, у родичів у документах, отриманих в різний термін, незважаючи на те, що українське прізвище - одне, транслітерація - різна. Така ж проблема, до речі, виникла ще при запроваджені в обіг паспортів громадян України для виїзду за кордон, які були введені в обіг раніше ID-карток.

У родичів у документах, отриманих в різний термін, незважаючи на те, що українське прізвище - одне, транслітерація - різна

Втім, в такій ситуації існує ризик того, що при написанні одного і того ж прізвища у офіційних документах в майбутньому можуть виникати неоднозначні запитання або у ідентифікації особи, або у встановленні якихось юридичних фактів. Як бути в таких ситуаціях?

Наказом Державної міграційної служби України від 28.12.2016 №355 «Про затвердження типових інформаційних карток і зразків технологічних карток адміністративних послуг ДМС України» з додатками до нього (на різні ситуації отримання ID-картки громадянина України) урегульовано порядок отримання адміністративної послуги, перелік документів та вимог до них.

За необхідності написання прізвища латинськими літерами відповідно до написання у раніше виданих документах, подається письмова заява

Так, наприклад, у додатку №5 до цього наказу, зокрема, вказано, що написання складових «прізвища» та «імені» дійсно здійснюється українською мовою та латинськими літерами відповідно до Таблиці транслітерації українського алфавіту латиницею, затвердженої постановою Кабміну від 27.01.2010 №55.

Але, за необхідності написання прізвища або/та ім'я латинськими літерами відповідно до написання у раніше виданих на ім'я особи документах, подається письмова заява (довільної форми) та документ, що підтверджує зазначений факт. Зокрема, це може бути паспорт громадянина України, або закордонний паспорт, документ, що підтверджує факт народження, зміни імені (у тому числі, у разі укладення або розірвання шлюбу), виданого компетентним органом іноземної держави та легалізованого в установленому порядку, раніше видані паспорти на ім'я дитини/батьків (або одного з них)/одного з подружжя, у тому числі, в паспортах для виїзду за кордон, виданих іноземними державами, якщо дитина/батьки/один з подружжя є іноземцями.

Іншими словами, якщо, наприклад, у громадянки України, яка змінює паспорт після укладання шлюбу з іноземцем, нове прізвище, згідно з офіційною транслітерацією українського алфавіту, не співпадає з прізвищем чоловіка, то вона має право подати письмову заяву, щоб органами Державної міграційної служби у її ID-картці прізвище було вказано таке саме, як у документах її чоловіка.

Також додаток передбачає, що видані компетентними органами іноземної держави документи, що подаються для оформлення паспорта, засвідчуються в установленому законодавством порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Такі документи подаються з перекладом на українську мову, засвідченим нотаріально.

Відмова заявнику в прийнятті документів та оформленні заяви-анкети здійснюється у разі неподання повного переліку документів або не відповідність їх оформлення вимогам законодавства.

Таким чином, у ситуаціях, коли транслітерація за новими правилами вносить зміни у фактичне написання даних осіб, необхідно підготуватись заздалегідь і надати в органи Державної міграційної служби документи в необхідній транслітерації, тобто в тій, яка збігається з транслітерацією документа, наприклад, вашого родича. За необхідності, треба легалізувати або апостилювати такий документ. Так, на цю процедуру доведеться витратити деякий час і фінанси, але результат дозволить в майбутньому уникнути неоднозначностей у ідентифікації даних щодо такої особи.

Альона Воронцова, адвокат, партнер ЮК «Ейдіком»