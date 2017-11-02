Вбивство українця у Ґданську: польська поліція розшукує п'ятого підозрюваного

Польська поліція після затримання чотирьох громадян України розшукує п'ятого підозрюваного у вбивстві українця у Ґданську.

Про це сказав консул консульства України у Гданську Віталій Максименко в ефірі телеканалу "112 Україна".

За словами дипломата, 1 листопада від ножевих поранень помер громадянин України Олександр Шулепа.

"Прокуратура Ґданська... прийняла рішення про затримання громадян України. На сьогоднішній день є інформація про чотирьох громадян України, які проживали за тою самою адресою, що й Олександр Шулепа", - сказав консул.

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Він зауважив, що чотирьох українців "затримано до часу вияснення справи як підозрюваних у вбивстві".

"З телефонної розмови з комендантом воєводської поліції Поморського воєводства стало відомо про те, що п'ятий учасник цього вбивства, я би так сказав, у розшуках. Його розшукує поліція на сьогоднішній день. Інформації про те, що його спіймали, немає. Але є підозра зі слів коменданта, що це є так само громадянин України, який також проживав у тому будинку", - сказав Максименко.

За його словами, очевидно, що підозрювані жили в гуртожитку для українських громадян, які працюють у Ґданську.

Крім того, він наголосив, що про мотиви вбивства поки не йдеться, тому що триває слідство.

Як повідомляв УНІАН, раніше офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич повідомив, що 1 листопада у Ґданську вбили громадянина України, який проживав у цьому ж місті. За його словами, прокуратура Ґданська підозрює чотирьох громадян України у вбивстві свого співвітчизника.

За даними польського телеканалу TVN24, у Ґданську невідомий завдав чотири ножевих поранення в живіт 49-річному українцю. Травми виявилися несумісними з життям. Поліція затримала чотирьох інших українців віком від 25 до 40 років. Усі вони перебували у стані алкогольного сп'яніння. Трагедія сталася 1 листопада о 17.30 за місцевим часом. Українця було госпіталізовано, але він помер.