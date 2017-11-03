Всі школи до 1 грудня повинні оприлюднити, де беруть гроші і куди витрачають

До 1 грудня 2017 року усі школи повинні оприлюднити інформацію про надходження та використання грошей, згідно вимоги нового закону "Про освіту". Про це розповіла міністр освіти на науки Лілія Гриневич під час наради з обласними управліннями освіти, передає Українська правда.

Читайте такожУ київських школах вигадали, як обійти заборону збирати гроші з батьківЗа її словами, школи уже зараз зобов’язані оприлюднювати фінансову звітність щодо грошових надходжень та витрат закладу, незалежно від того, чи йдеться про державні кошти, чи про благодійні внески батьків.

"Прозора фінансова звітність, по-перше, допоможе нам оцінити, скільки реально коштів зараз українське суспільство вкладає у шкільну освіту і яку частку складає цей тіньовий бюджет освіти, а, по-друге, нарешті дати нашим батькам прозору картину того, на що витрачаються їхні кошти", – сказала Гриневич.

Разом з керівниками обласних управлінь освіти Міносвіти вирішило, що часу до 1 грудня достатньо, щоб забезпечити виконання цієї норми закону.