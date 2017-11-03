На Житомирщині цьогоріч оздоровилась та відпочила рекордна кількість дітей за останні роки - 25 тисяч

На Житомирщині цьогоріч оздоровились та відпочили за бюджетні кошти майже 25 тис. дітей – рекордна кількість за останні роки. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, майже 25 тисяч дітей області – рекордна кількість за останні роки – оздоровились та відпочили за кошти обласного та місцевих бюджетів. Це на 37% більше, ніж планувалось на початку 2017 року.

Про це інформує управління сім’ї, молоді та спорту Житомирської ОДА.

«У 2017 році за кошти обласного та місцевих бюджетів охопили оздоровленням і відпочинком 24 тисячі 645 дітей, що на 37% більше, ніж планувалось. Так, оздоровленням в стаціонарних закладах охоплено 5 тис 616 дітей, відпочинком у пришкільних таборах – 19 тис. 29 дітей. У минулому році ця кількість становила 22 тис. 425 дітей. З обласного бюджету на відпочинок дітей виділено 15 млн 282 тис. гривень та придбано 2 тис. 460 путівок», – йдеться у повідомленні.

Загалом же у таборах, не тільки за бюджетні кошти, відпочили понад 42 тис. дітей Житомирщини.

Також з початку року за путівками, які надало Міністерство соціальної політики України, оздоровились у таборі «Молода гвардія» (м. Одеса) 276 дітей Житомирщини, у дитячому центрі «Артек» – відповідно 212 дітей та у санаторії «Сергіївка» Республіки Молдова – 10 дітей.

На території області протягом оздоровчого сезону функціонували 316 закладів оздоровлення та відпочинку.