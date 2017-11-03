Захист в обмін на скандальне інтерв'ю: хто з зірок готовий підтримати "гвалтівника" Харві Вайнштейна

Поки все американське товариство з зірками Голлівуду на чолі йде хрестовим походом на кінопродюсера Харві Вайнштейна, звинувачуючи його в сексуальних домаганнях, є і ті, хто виступив на його захист, пише ТСН.

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Ліндсей Лохан: "Всім треба зупинитися". Чи не єдиною зіркою Голлівуду, яка, за її словами, ніколи не стикалася з домаганнями з боку Вайнштейна, стала Ліндсей Лохан, яка записала звернення на цю тему для своєї сторінки в Instagram. Актриса вважає, що ті, хто зараз нападають на Вайнштейна на сторінках газет і журналів і на екранах телевізорів, повинні подавати позови в поліцію – такі серйозні звинувачення вимагають доказів. "Всім треба зупинитися, – каже Лохан, – те, що відбувається, неправильно".

Олівер Стоун: "Не треба самосуду!". Олівер Стоун закликав журналістів не поспішати з висновками і звинуваченнями. "Давайте почекаємо, поки справа Вайнштейна потрапить в судові органи, – сказав він в інтерв'ю, – самосуд – не найкращий спосіб визначити, чи винна людина, і покарати його. Харві зараз і так нелегко, так навіщо його добивати? Ми з ним ніколи не перетиналися в професійному плані, і я не вів з ним жодних справ. Що стосується жахливих історій, які зараз стали надбанням громадськості, то я, як і всі в Голлівуді, про них чув, але коментувати не хочу".

Опра Вінфрі: захист в обмін на інтерв'ю. Американська актриса і телеведуча Опра Уїнфрі, відчувши грандіозну сенсацію, запропонувала Вайнштейну дати відверте інтерв'ю для програми з умовою, що він буде говорити "правду, тільки правду і нічого крім правди". При цьому Вона заперечує, що буде підтримувати скандального продюсера, поки не розбереться в тому, винен він чи ні.