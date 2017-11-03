Оновлена і гола: Настя Каменських роздяглася для чоловічого глянцю (фото)
18:29, 03 листопада 2017Суспільство
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Артистка стала обличчям нового номера XXL. Знімки з пікантною фотозйомки розміщені на сайті журналу. Настя постає в образі гарячої кубинки.
Співачка постала в новому образі / Фото: прес-служба Насті Каменських
Співачка Настя Каменських, яка змінила образ заради сольного проекту NK, знялася у відвертій фотосесії для чоловічого журналу XXL.
Артистка стала обличчям листопадового номера. Знімки з пікантною фотозйомки розміщені на сайті журналу. Настя постає в образі гарячої кубинки.
До речі, в цьому образі Каменських з'явилася у своєму дебютному кліпі на пісню "#этомояночь". На одному з кадрів співачка позує повністю голою, лише прикрившись листочком.
XXL
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