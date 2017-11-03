У Шепетівці продовжили канікули для школярів через відсутність тепла у місті

Дітям Шепетівки, на Хмельниччині, через відсутність тепла в усьому місті, подовжили осінній відпочинок від школи, йдеться в сюжеті ТСН.

У місті ще навіть не розпочали опалювальний сезон. Майже два тижні люди мерзнуть на роботі та вдома. Декілька дитячих садків, які не облаштовані індивідуальними котельнями, також не працювали цього тижня. Люди обурені.

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"Ми спимо одягнуті, та й дуже холодно. Я не знаю, ще такого року не було, щоб це опалювання ще досі не було", - каже місцева мешканка.

Виявилось, теплопостачальне підприємство, а воно приватне, не впоралося із виплатою боргів за спожите паливо «Нафтогазу» і залишило шість тисяч квартир без опалення.

"НАК не дає нам намінацій, не виділяє лімітів. Заборгованість наша перед НАКом, яку він декламує в останньому листі це 5, 2 мільйони гривень", - розповідає керівник юридичного відділу ТОВ "Шепетівка Енергоінвест" Наталя Потапова.