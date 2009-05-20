На Полтавщині відкриють меморіал Скліфосовського

У селі Яковці Полтавської області у червні буде відкритий меморіал видатному хірургу Миколі Скліфосовському.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції голова Київської районної у місті Полтаві ради Віктор ЖИВОТЕНКО, який є ініціатором створення меморіалу.

За його словами, виявилось, що людина, яку поважає весь світ, забута у себе на батьківщині. «Багато полтавчан не знають, що відомий хірург Микола Скліфосовський похований у 1904 році в селищі Яковці, де він провів останні роки свого життя. Тут Скліфосовський робив складні операції хворим у Полтавській земській лікарні, консультував місцевих лікарів, відвідував хворих удома, давав гроші на медикаменти бідним”, - зазначив В.ЖИВОТЕНКО.

За його словами, до святкування 300-річчя Полтавської битви до міста прибуде багато гостей, і, можливо, хтось із них захоче відвідати могилу Миколи Скліфосовського.

«Тому полтавчанам не буде соромно дивитися в очі цим людям. Адже досі могила видатного лікаря і його сина Бориса були дуже занедбані. Тепер же їх упорядкують і встановлять поряд стіну з оздоблювальної цегли, на якій напишуть символічні слова Миколи Скліфосовського, - «Народ, що вміє шанувати своїх предків, може спокійно дивитися в майбутнє», - заявив В.ЖИВОТЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, на могилі видатного хірурга надгробок з чорного лабрадориту встановлений ще у 1975 році. На плиті надгробка викарбувані прізвище, ім`я і по батькові ученого, дати його життя, емблема медицини і слова видатного голландського лікаря ХVII століття Ван Тюльпа «Світячи іншим - згораю сам». Це був життєвий девіз Миколи Скліфосовського.

На території меморіалу в с. Яковці також облаштують оглядовий майданчик.

За словами В.ЖИВОТЕНКА, на спорудження меморіалу і облаштування під`їзду до нього потрібно 150 тис. грн., поки є тільки 60 тисяч. Встановити меморіал планується за кошти спонсорів і депутатів міської і районної рад.

За даними архівних досліджень, на могилах Скліфосовських були свого часу ще і мармурові хрести. Їх планується відновити до 105-х роковин смерті видатного лікаря - у листопаді нинішнього року.

Микола Васильович Скліфосовський народився 1836 року в Дубоссарах, вчився в Одеській гімназії і Московському університеті, працював земським лікарем, головним хірургом одеської лікарні, провів кілька років в клініках Німеччини, Франції, Англії, а також у Медико-хірургічній академії в Петербурзі, в 1880-х став професором Московського університету і завідувачем хірургічною клінікою, яку зробив однією з кращих в Європі.

Беручи участь у війнах (в т.ч. австро-прусській, франко-прусській, російсько-турецькій), бачив, як люди вмирають через відсутність елементарної гігієни, і став основоположником правил застосування антисептиків, гарячої обробки інструментів, добився практично повної відсутності післяопераційних ускладнень і заражень. Скліфосовській був першим, хто серйозно зайнявся проблемою невідкладної хірургії. Його ім`ям названий Науково-дослідний інститут швидкої допомоги в Москві.