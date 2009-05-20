Будувати донецький аеропорт до Євро-2012 охочих немає

Віце-прем`єр-міністр України Іван ВАСЮНИК допускає, що до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року аеровокзал у Донецьку збудують, зокрема із залученням державних коштів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав учора на прес-конференції в Донецьку після виїзного засідання з підготовки Донецька і Маріуполя до Чемпіонату Європи з футболу серед юнаків Євро-2009.

Віце-прем`єр зазначив, що процес залучення інвестора для будівництва Донецького аеропорту «триває вже не один рік і не один місяць». За його словами, «були проведені три тендери, але вони залишилися безрезультатними».

І.ВАСЮНИК пояснив, що сьогодні є домовленість з керівництвом області про те, що Донецьк представить Кабінету Міністрів розрахунки з даного інвестпроекту, після чого вже на державному рівні буде прийняте рішення про подальшу долю реалізації цього проекту.

«Ми домовилися з керівництвом Донецької області, з паном БЛИЗНЮКОМ (Анатолій БЛИЗНЮК – голова Донецької облради - УНІАН), з мером Донецька Олександром ЛУК’ЯНЧЕНКОМ за участю пана КОЛЕСНІКОВА (Борис КОЛЕСНІКОВ – народний депутат від Партії регіонів – УНІАН) про те, що в найближчі 10 днів із залученням експертів керівна група Донецька проведе експертні оцінки існуючого проекту терміналу, оцінить прийняття цього проекту до практичної реалізації, - пояснив віце-прем`єр, - І через 10 днів ми зустрінемося в Кабінеті міністрів, щоб дати відповідь остаточно».

Крім того, І.ВАСЮНИК зазначив, що про підсумкове рішення буде проінформовано УЄФА. Рішенням потрібно «підтвердити нашу можливість своєчасно реалізувати цей проект, а також підтвердити гарантії щодо фінансового забезпечення реалізації цього проекту», - уточнив віце-прем`єр.

«Після того, як ми побачимо з Донецька кінцеве бачення цього проекту, його вартості, ми будемо в уряді реально визначати джерела фінансування. Я допускаю, що такими джерелами фінансування можуть бути, зокрема, як гроші місцевого бюджету, так і частина грошей з державного бюджету», - додав І.ВАСЮНИК, підкресливши, що «про це можна буде говорити тільки тоді, коли перед нами будуть конкретні пропозиції від керівництва області».