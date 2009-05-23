Покращення в українській економіці почнеться вже цього року

Українська економіка почне долати наслідки кризи уже в цьому році, переконаний Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР.

Про це посол, який завершує свою дипломатичну місію в Україні, пише у своїй статті для “Дзеркала тижня”.

При цьому дипломат наголошує, що керівництву України все одно доведеться приймати складні й непопулярні рішення у сфері економіки.

«Економіка України почне оговтуватися вже в цьому році. Проте на керівництво України ще чекають серйозні виклики й нелегкі рішення», - зазначив посол.

При цьому В.ТЕЙЛОР наголосив, що непопулярні рішення, пов’язані з реформами у різних сферах суспільного життя, слід приймати якомога швидше.

«Україна переживає нелегкий час у політичному та економічному аспектах. І складні рішення не можуть чекати до президентських виборів», - наголосив він.

Дипломат також зазначив сфери, де лідери українського народу мають об`єднати зусилля.

"Цим лідерам варто працювати в координації з МВФ, Світовим банком, іншими міжнародними донорами. Потрібно здійснювати заходи, які реформують пенсійну систему і компанію «Нафтогаз». Потрібно виробити засади для реформи крихкого банківського сектору, яка б зробила рекапіталізацію банків та розв’язання питань проблемних банків прозорими, відповідними світовій практиці. Спільне бачення та рішучі конкретні дії українського керівництва будуть необхідні для відновлення довіри українського народу і міжнародної спільноти", - переконаний В.ТЕЙЛОР.