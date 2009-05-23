Більше 30 квартирних крадіжок за два роки скоїла злочинна група
13:50, 23 травня 2009Суспільство
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Повідомлення з Донецька
У Донецьку співробітники міліції затримали злочинне угруповання, члени якого впродовж останніх двох років на території області скоїли понад 30 крадіжок особистого майна з квартир громадян.
Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.
До складу угруповання входили двоє громадян Грузії, двоє мешканців міста Запоріжжя та особа без певного місця проживання.
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