Кабмін відмінить 9 малоефективних місцевих податків і зборів

Кабінет міністрів України на сьогоднішньому розширеному засіданні схвалив зміни до законодавства про відміну 9 малоефективних місцевих податків і зборів.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами виконуючого обов`язки міністра фінансів Ігоря УМАНСЬКОГО, пропонується відмінити всі податки і збори, розміри адміністрування яких перевищують надходження від цих податків і зборів.

Зокрема, за його словами, пропонується відмінити збір на участь у перегонах на іподромі, збір від участі в тоталізаторі, збір на видачу ордера на квартиру.

З метою зниження навантаження на фонд оплати праці уряд пропонує відмінити комунальний податок з 1 січня 2011 року, а також перевести в статус місцевого податок на нерухоме майно, плату за землю і плату за торговий пакет на деякі види підприємницької діяльності.

Також передбачається внести зміни до порядку стягування ринкового збору, визначивши, що платниками цього збору є ринки.

У цьому випадку розмір оплати визначається в діапазоні 0,05-0,2% від мінімальної зарплати за 1 кв. м торгового місця за один день роботи, що становить від 30 коп. до 1 грн. 25 коп. за 1 кв. м.

Також документом пропонується замість збору за паркування автотранспорту ввести податок з місць паркування, замість курортного збору ввести туристичний збір, який стягуватиметься на всій території України у розмірі від 0,5 до 1% вартості тимчасового мешкання.

Крім того, пропонується віднести до розряду місцевих податків і зборів ярмарковий збір з фізичних осіб і підприємців.

Також, повідомив І.УМАНСЬКИЙ, законопроектом пропонується відмінити податок на промисел, гербовий збір, збір до фонду з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи і збір до Державного інноваційного фонду.

Дія даних норм дозволить збільшити надходження до місцевих бюджетів у поточному році на 200 млн. грн., в 2010 – на 1 млрд. грн., сказав він.