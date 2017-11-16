У Бахмуті поліція виявила автомобіль з боєприпасами

23:57, 16 листопада 2017
Суспільство
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Слідство буде встановлювати, куди прямувала небезпечна автівка та кінцеве призначення такого вантажу.

Чоловік перевозив вулицями міста набої, гранати та тротил / фото dn.npu.gov.ua

У Бахмуті співробітники патрульної поліції під час перевірки автомобіля виявили набої калібром 7,62 мм, 5 гранат і тротилову шашку. Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області.

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"Сьогодні у Бахмуті ГРПП зупинили для перевірки автомобіль під керуванням громадянина 1971 року народження. Під час огляду транспортного засобу під сидінням у сумці знаходилися більше 400 набоїв калібром 7,62 мм, тротилова шашка вагою 200 грамів, 5 гранат Ф-1 та РГД-5", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в поліції, слідство буде встановлювати, куди прямувала небезпечна автівка та кінцеве призначення такого вантажу.

Відкрито кримінальне провадження за ч. ст.263 «Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України.

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Теги: #боєприпаси в автомобілі#боєприпаси в Бахмуті#автомобіль зі зброєю