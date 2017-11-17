Названі найнебезпечніші для туристів країни в 2018 році

Фахівці медичної сервісної компанії International SOS склали інтерактивну карту світу, на якій зазначили найбільш небезпечні і безпечні для мандрівників країни. Відповідні карти попубликовало видання Daily Mail.

Найнебезпечнішими для відвідування країнами стали Сирія, Малі, Лівія, Південний Судан, Ємен, Афганістан і Сомалі. На карті вони позначені червоним кольором.

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Найбільш безпечні для туристів держави позначили зеленим. Ними стали Фінляндія, Норвегія та Ісландія. Україну віднесли до країн із середнім рівнем ризику".

Бразилію, Росію і Китай назвали країнами з "мінливим рівнем ризиків".

Як повідомляв УНІАН, Україна займає 17-е місце в світі за рівнем тероризму. Україна увійшла до групи країн з "високим" рівнем впливу тероризму разом з такими державами, як Сомалі, Індія, Туреччина, Лівія, Єгипет, Судан та інші.