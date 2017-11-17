Адель, Тейлор Свіфт і колишні Селени Гомес стали найбільш високооплачуваними зірками до 30 років

Авторитетне американське видання Forbes назвало найбільш високооплачуваних молодих знаменитостей у 2017 році.

Перше місце в рейтингу зайняв канадський музикант Ейбел Тесфає, більш відомий як The Weeknd. Річний дохід артиста склав 92 мільйони доларів. Зазначимо, що в списку Топ-100 найбільш високооплачуваних зірок 2017 року The Weeknd посідає шосте місце, пише "Новое время".

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На другому місці опинився співак Джастін Бібер, який за рік заробив 83,5 мільйона доларів. Замикає трійку лідерів співачка Адель, річний дохід якої склав 69 мільйонів доларів.

З четвертого по восьме місця рейтингу найбільш високооплачуваних знаменитостей до 30 років дісталися перспективним спортсменам НБА і Національної футбольної ліги США. Замикають першу десятку рейтингу співачка Тейлор Свіфт (44 мільйони доларів) і модель Кайлі Дженнер (41 мільйон доларів).