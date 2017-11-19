Голівудський рикошет: журналісти розповіли про сексуальні домагання в українському шоу-бізнесі та політиці (відео)

Великі екрани, велика політика, великий бізнес і такий же великий секс. Світові зірки, спортсмени та урядовці застогнали в голос, ніби востаннє заговоривши про те, що роками тримали у таємниці. Як, ідучи за Оскаром, вони червоніли від сорому.

Згвалтування по-голівудськи – це не назва нового фільму, це жорстока реальність. І якщо це все відбувається десь там в Голівуді, і здається, скандал Україну оминув, то це не правда. Українська відповідь розбещеній Каліфорнії у сюжеті «Українських сенсацій».

Різкі рухи Голівуду сколихнули увесь світ. Прот те, що раніше люди думали із соромом, сьогодні заговорили в голос. Найвідоміші продюсери залицяються, вимагають сексу і натякають: якщо так, то кар»єра буде «гуд».

Україну скандали теж не оминають. Вперше ви дізнаєтеся, хто ледь не зруйнував кар’єру Ольги Сумської та тягнув до ліжка Наталю Валевську. Як національний тенер Володимир Гришко ледь не став сопрано. Він розповідає, як його змушували голим проходити кастинги.

Читайте такожПрокуратурі Лос-Анджелеса довелося створити цілий підрозділ у справах зґвалтованих зірок

Секрети естрадної проституції в Україні, а також історія про розбещених депутатів і навіть більше.

Актриса Ольга Сумська вперше розповідає про тих, хто пускав слину дивлячись на юне тіло дівчини ще на зорі її кар’єри.

«Я впевнена, що у кожної актриси у її творчій біографії є така історія. Але не кожна захоче про це говорити, виносити інформацію на широкий загал», - зазначила Сумська.

Молода, сексуальна співачка Наталя Валевська. Відверті кліпи, еротичні сцени – такий доробок є чи не в кожного, хто влучно попадає в ноти. І попри відвертості на сцені у неї є неменш відверта історія про особисте.

Розкуті рухи та звабливий погляд, мінімум одягу і яскравий макіяж – українська співачка з прізвиськом Солоха не раз ризикувала стати жертвою хтивих поціновувачів дівочих принад.

Український продюсер Володимир Бебешко роками спостерігає за дівчатами, що проторюють свій шлях на український олімп і ніяк не голосом. І відверто зізнається, що сам ледве стримувався перед звабливими формами кандидаток.

Зірка телесеріалу «Всі жінки – відьми» Роуз МакГоуен висуває конкретні звинувачення американському продюсеру Харві Вайнштейну за згвалтування 20-річної давності і закликає жертв сесуального насилля не стояти осторонь.

Читайте також"Все це сталося раптово": актриса заявила про подвійне зґвалтуванні Вайнштеном у п'яному угарі

У Голівуді зізнання актрис перетворилося на марафон. Одна за одною вона почали говорити про секс із одіозним режисером в обмін на ролі у його стрічках. Серед постраждалих – Анджеліна Джолі, Гвінет Пелтроу, Кара Делевинь. Рикошетом зачепило і кількох голівудських зірок бойовиків. Серед них опинилися Стівен Сігал та Бен Аффлек. Шквал секс-звинувачень не оминув і зірку «Роккі» - Сільвестра Сталлоне – йому закидають групове згвалтування 16-річної фанатки.

Слухаючи такі історії співачка Ірина Білик визнає: їй пощастило і обійшлося без домагань, хоча згадати теж є що.

Доки Сумська тікала від готельних розваг з режисерами, а Валевська ухилялася від хтивих продюсерів, український тенор Володимир Гришко на очах тисячі глядачів потерпав від домагань на головних сценах Європи та США. За тверде «ні!» Гришко поплатився не тільки грошима, а і роботою.

Але якщо в Україні секс і шоубізнес давно сприймають як належне і просто мовчать, то Голівуд розпочав відкриту війну з тими, хто не втримав звірячих бажань. Слідом за Вайнштейном з голівудського небосхилу карколомно полетіла ще одна зірка кіно – одразу 9 працівників серіалу «Картковий будинок» звинуватили актора Кевіна Спейсі у сексуальних домаганнях. Вже за декілька годин після обвинувачень компанія Netflix оголосила про закриття серіалу «Картковий будинок», в якому Спейсі грав головну роль. А міжнародна академія позбавила актора нагороди «Еммі» у 2017 році.

Проте в Україні схоже за домагання поки нікому нічого не буде. Юрист Євгенія Колько розповідає, що в Європі та США ця система давно відпрацьована і сексуальних хижаків притягують до відповідальності.

Український парламент не відстає від Європи. Найбільше в Україні обговорювали сексуальний скандал, в який вляпався свого часу Олег Ляшко.

Ще один фігурант сексуальних скандалів екс-ректор податкової академії Петро Мельник. Та на тлі світового скандалу сьогодні в українському парламенті народним обранцям не до сексу.

Якщо за кордоном до сесуального харазменту відносять навіть погляди сусідів та перехожих, то в Україні, схоже, про таке навіть не чули.

«В Україні немає жодного випадку притягнення до відповідальності людини, звинуваченої у сексуальних домаганнях» - зазначила юрист.

І тоді, як європейські політики летять із посад, а голівудські селебрітіс намагаються заробити на домаганнях 20-річної давності, відправляючи кривдників на лікування або за грати, український шоубіз мовчить, боячись зронити ім’я винуватця навіть через 20 років. Можливо колись і Україну чекатиме нашестя інтимних одкровень.