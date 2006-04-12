Міністерство економіки України не виступало з пропозиціями щодо реструктуризації НАК «Нафтогаз України». Про це повідомив журналістам міністр економіки Арсеній ЯЦЕНЮК.

«Ні. Ця інформація не відповідає дійсності», - сказав міністр.

У той же час, сьогодні «Коммерсант-Украина» розповсюдив інформацію про те, що Міністерство економіки пропонує Кабінету Міністрів України реструктуризувати НАК «Нафтогаз України» з його подальшою приватизацією. Така пропозиція Мінекономіки, пише газета, була зроблена в ході вчорашнього засідання урядового комітету, присвяченому фінансовому стану НАК. Як повідомляє видання, пропонувалося розділити "Нафтогаз" на дві компанії – газову й нафтову, а також розглянути можливість корпоратизації та подальшої приватизації газової монополії.