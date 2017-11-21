За три роки Житомирщина залучила на реалізацію 150 проектів понад 348 мільйонів гривень з ДФРР

За останні три роки Житомирщина залучила на майже 150 проектів понад 348 млн. грн. коштів Державного фонду регіонального розвитку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації з посиланням на дані департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства.

Як зазначається у повідомленні, «упродовж 2015-2017 років Житомирщина залучила 348 млн 576,456 тис. грн. коштів з Державного фонду регіонального розвитку на майже 150 проектів».

Так, за вказаний період за кошти Державного фонду регіонального розвитку в області проводили реконструкції котелень, мереж водопостачання, вуличного освітлення, капітальні ремонти та термосанації закладів освіти, тощо.

Наймасштабніші з проектів – це реконструкція центрального стадіону «Полісся» у Житомирі, а також реставраційно-ремонтні роботи з відновлення театру у Бердичеві.

Читайте такожУ Житомирі на базі інституту медсестринства відкрили медичний інститут

Зокрема, на житомирському стадіоні «Полісся», серед іншого, планують влаштувати новий трав’яний газон із системою поливу та підігрівом поля, тенісні корти, зробити освітлення, прокласти гранітні доріжки, завершити реконструкцію вхідної арки, провести благоустрій.

Наразі на стадіоні кладеться асфальт для подальшого влаштування бігових доріжок, а за межами поля встановлюють гранітні бордюри, реконструюється вхідна арка, де буде розміщуватися каса та магазин.

Проект з реконструкції Бердичівського театру завершиться вже у грудні 2017 року. Тут вже утеплили фасад, посилили конструкції будівлі, даху, виконали оздоблювальні роботи, дотримуючись і сучасних технологій, і історичної автентичності, аби максимально показати театр таким, яким він був колись. Міський театр у Бердичеві матиме 420 глядацьких місць, 8 з яких – для осіб з особливими потребами.

Довідка УНІАН. На Житомирщині у 2015 році за кошти Державного фонду регіонального розвитку реалізували 75 проектів на загальну суму 109 млн 305,228 тис. грн. У 2016 році було реалізовано 41 проект на загальну суму 104,3 млн. грн. З початку цього року в область спрямували 134,971 млн. грн, за рахунок яких здійснюється реалізація 34 проектів регіонального розвитку. Серед них - 17 проектів впроваджуються в об’єднаних територіальних громадах на загальну суму 33 млн 476,408 тис. грн.