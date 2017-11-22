Православні сьогодні чтуть афонську чудотворну ікону Божої Матері "Скоропослушниця"

Православні християни 22 листопада моляться перед іконою Божої Матері «Скоропослушниця». Як повідомляє БФ «Православний спадок України на Святій Горі Афон», ікона «Скоропослушниця» знаходиться в афонській обителі Дохіар.

Ікона датується Х століттям, її написали з благословення засновника монастиря - преподобного Неофіта.

У XVII столітті сталося диво. Тоді чернець на ім'я Ніл, який виконував послух у трапезній, проходив повз ікону з палаючою лучиною. Він почув голос, який велів йому не підходити до образу з лучиною. Ніл подумав, що це хтось із братії жартує і не звернув на ці слова уваги. Він знову почув голос і втратив зір. Чернець покаявся, що не послухався відразу і молився Божій Матері про прощення та зцілення. Його молитва була почута - він прозрів.

Читайте такожПонад 40 тисяч українських школярів в Нацбібліотеці України для дітей дізнаються про духовну спадщину Афону

При цьому Пресвята Діва Сама назвала ікону «Скоропослушниця» - Вона сказала Нілу передати це всій братії: «З цієї пори іменуватиметься ця ікона Моя "Скоропослушницею", бо швидку всім, хто приходить до неї, буду являти милість і виконання прохань».

Як відомо, свято на честь чудотворного образу відзначається 22 листопада (за новим стилем), але в самому монастирі Дохіар - переноситься на Покров Божої Матері, для більшої урочистості.

У кінці ХХ століття ікону реставрували. Реставратори зняли ризу з образу, і виявилося, що на фреску накладено полотно. Його зняли, відреставрували і помістили в різьблений кіот. Таким чином, вийшло дві ікони.

За афонським переданням, полотно з'явилося в 1831 році, коли Афон був звільнений від турків. На честь цього чудесного порятунку святогорці прикрасили шановані ікони. Монах-іконописець Никифор написав копію «Скоропослушниця» на полотні й помістив його поверх фрески.

Перед образом Божої Матері «Скоропослушниця» моляться про духовне прозріння, про зцілення хвороб очей, а також коли не знають, як правильно вчинити у складній ситуації.