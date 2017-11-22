Ще одна вулиця у центрі Львова стане пішохідною

Розташована біля проспекту Шевченка у центрі Львова вулиця Руданського стане пішохідною. Там ліквідують парковку та транзитний рух автотранспорту. Відповідне рішення ухвалила міська комісія з безпеки дорожнього руху, передає zaxid.net.

Читайте такожУ Львові відкрили пам’ятник "Воїнам, які віддали свої життя за Україну"Як розповіла начальниця відділу урбаністики ЛКП «Інститут просторового розвитку» Олександра Сладкова, зараз вул. Руданського використовується переважно для руху пішоходів – такими є результати дослідження студентів «Львівської політехніки». «Протягом 20 хвилин у будній день по вулиці проїхали 9 машин. 17 машин були припарковані. Пішки пройшли 120 людей. Тобто вулиця вже зараз переважно пішохідна», – сказала Сладкова.

Згідно з попередніми планам мерії, реконструювати вул. Руданського мають наступного року. Остаточно це стане відомо, коли буде сформований бюджет розвитку на 2018 рік. Саме під час реконструкції вулицю і планують зробити пішохідною.

За словами Олександри Сладкової, в’їзди на вулицю перекриють стовпцями, однак частина з них матиме замки так, щоб у разі потреби автомобілі екстрених служб змогли їх зняти і проїхати. Для проїзду екстрених служб по всій вулиці буде передбачена смуга шириною 4 м.

Сладкова також зазначила, що на вулиці зроблять зручне покриття для всіх пішоходів, в тому числі і маломобільних.

Крім того, на вул. Руданського під час реконструкції планують висадити дерева та кущі.

Вул. Руданського стане частиною пішохідного кільця навколо центру міста, яке поступово запроваджують у Львові.