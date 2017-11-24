У Харкові в 2018 році подорожчає проїзд в електротранспорті

Ймовірність підвищення тарифів орієнтовно до квітня 2018 року- висока, повідомив на прес-конференції заступник Харківського міського голови з питань інфраструктури Євген Водовозов, передає Медіапорт.

Читайте такожЄІБ виділив Харкову 160 мільйонів євро на продовження "зеленої" гілки метро«На сьогоднішній день ми, на жаль, маємо недостачу з кадрового складу по наших чотирьох підприємствах, навіть не беремо метрополітен, по якому теж є кадровий голод. Це близько 400 осіб. В першу чергу ми говоримо про водіїв, вагоновожатих. Для того, щоб людей зберегти і залучити, нам потрібно підвищувати заробітну плату. І ми будемо це робити поетапно, починаючи з січня 2018 року», - сказав Водовозов.

«Підвищення заробітної плати, як би цього нам не хотілося, потягне за собою підвищення вартості проїзду, тому що це основна складова зарплати, електрики, утримання рухомого складу, три основні складові нашої собівартості», - пояснив віце-мер.

За його словами, до міськради «вийшли з ініціативою комунальні підприємства».

«Донесли ту ситуацію, в якій вони сьогодні перебувають, що з урахуванням закупівлі рухомого складу, яку ми плануємо в наступному році здійснити по тролейбусах, нам потрібно залучити людей, і ми дали дозвіл нашим комунальним підприємствам на підвищення тарифів», - підтвердив Водовозов.

«Це не означає, що тариф підвищиться 1 січня або 1 лютого, ні в якому разі, навіть з законодавчої точки зору це фізично неможливо. Ймовірність того, що до квітня тариф підвищиться - дуже висока», - пояснив Водовозов.

«Ми прорахуємо всі варіанти і після цього доведемо цифри. Цифри сьогодні я назвати не можу, тому що для цього потрібно прорахувати, наскільки ми реально піднімемо зарплату, якою вона буде, все з відрахуваннями. Коли будуть розрахунки, ми дамо вам остаточні цифри», - повідомив він.

Підвищення тарифів торкнеться всіх видів міського електричного транспорту. Останній раз тарифи в міськелектротранспорті підвищували в березні 2017 року.